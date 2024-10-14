Kars 36 Spor Başkanı Uçum\'un Değerlendirmesi

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Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, önceki gün oynanan Ünye 1957 Spor karşılaşmasını değerlendirdi.

Başkan Ali Uçum, 90 dakikası berabere tamamlanan karşılaşmanın 6 dakikalık uzatma kısmında tabiri caizse neredeyse gol olup bitirilmesinin beklendiğini ve nitekim de geçen süre içerisinde gol olduktan sonra karşılaşmanın hakeminin maçı bitirdiğini belirtti.

Ünye 1957 Spor karşılaşmasında alının yenilginin hoca ve sporcuları üzdüğünü ifade eden Başkan Ali Uçum, "Maç sonucu hocalarımızı ve tüm futbolcularımızı üzmüştür. Hak etmediğimiz bir skor, en azından bu maçın hakkı beraberlikti. Çünkü 6 dakikalık bir uzatma verildi. 6 dakikadan daha fazla, neredeyse tabiri caizse gol olup maçın bitirilmesi beklendi ve öyle de oldu. Bunlar olacak, lig daha yeni başladı. 2'inci maç, daha çok şeyler göreceğiz. Çok şeyler olacak. Ama biz şampiyonluğa inanmış, bu yönde bir takım kurduk, dolayısıyla inanıyorum ki biz sezon sonunda istediğimiz sonucu alacağız" dedi.

Uçum, "Tabi geç kurulan bir takımız, geç kurulan bir takımda eksikler olacaktır. Eksiklerimiz var, birkaç tane eksiğimiz var bunları tamamlayacağız. İyi bir stoperimiz geliyor, iyi bir forvet alacağız. Eksiklerimizin farkındayız. Biz tüm camiadan biraz sabır göstermelerini bekliyoruz. Bu haftayı bay geçiyoruz. Önümüzdeki hafta evimizdeki maçta çok farklı bir Kars 36 Spor görecek herkes, hocalarımıza sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz. Kadromuz güzel, eksiklerimiz var dediğim gibi bunları tamamlayacağız" diye konuştu.

"Rakip takımın yönetimi iş adamlarından oluşmuş"

Ünye 1957 Spor'un yönetimin iş adamlarından oluştuğuna dikkat çeken Başkan Ali Uçum, "Tabi burada şöyle bir şey var. Bugün deplasmanda şunu gördüm, rakip takımın yönetimi bizi çok iyi bir şekilde karşıladı. En az 8-10 ilçenin işadamından oluşmuş iyi bir yönetim, başkanlarını destekliyorlar. Biz maalesef tek başımıza küçük küçük desteklerle tek başımıza bu işi götürmeye çalışıyoruz. Bu bahaneye asla sığınmayacağız. Ben mücadeleyi seven bir insanım. Madem bu işi bu sene de sürdürmeye karar verdik. Elimden gelenin en iyisini yapacağız. Fakat şöyle bir şey var şampiyonluklar ve başarılar maddi güç ve parayla gelir. Stada giriş 100 liraya pahalı deyip arkasından başarılar beklemek çok samimi ve doğru yaklaşımlar değil, ligin daha 2'inci haftasındayız. Başarısız değiliz, son 15 günde lige başlayan bir Kars 36 Spor, bunların sebepleri var. Neden geç başlandı, konuları var. Bu bizi ilgilendiren bir durum, hocalarıma çok çok güveniyorum, kariyerlerini kanıtlamış, kendine güvenen insanlar. Dolayısıyla bu takım şampiyonluk yolunda 3 takımdan birisidir. Bunu göreceksiniz, herkes görecek" şeklinde konuştu.

"Önce şampiyon olmak istiyorsa tüm şehir, sadece olumsuzlukları görmek değil, olumlu olan şeyleri de görmesi gerekiyor"

Bu işi planlayan, şampiyonluğu defalarca yaşamış bir hocamız var diye Uçum, daha sonra şunları kaydetti; "Herkes bu takıma güvensin, hocalara güvensin. Deplasmanda 30 milyona kurulmuş bir takıma, 90 dakika 0-0, uzatmalarda 6 dakika daha 0-0, bitirilmesi gerektiği yerde, 3-4 dakika daha oynatıp, yani 1-0 maçı bitirmeleri, bizim açımızdan bu iyi olmadı ama futbolda bunlar var. Daha çok hoşumuza gitmeyen şeyler göreceğiz. Bunlara herkes hazırlı olacak, şampiyonluk öyle kolay bir şey değil. 3'üncü lige çıkmak istiyorsan bu tür sonuçları da göreceğiz. Daha iyilerini de göreceğiz. Dolayısıyla her şeyden önce şampiyon olmak istiyorsa tüm şehir, sadece olumsuzlukları görmek değil, olumlu olan şeyleri de göreceğiz. Olumsuzluklar içerisinde nasıl bu takım kuruldu ve mücadele ediyor. Bunu göreceğiz. Samimi olacağız, taraftar olarak, şehir olarak, kamu olarak, neler yapabiliriz. Bu mücadeleye nasıl katkı sağlayabiliriz i insanlar düşünecek. Başkana, yönetime nasıl destek olabiliriz, eksikleri nasıl giderebiliriz. Transfer yapın demek kolay, transferler milyonlarca liralara yapılıyor. 100 lira verip stada girenlerin, 300-500 bin lira, 700-800 bin lira ile transfer yapmamızı istemeleri doğru değil. Herkes elini taşın altına koymalıdır." - KARS