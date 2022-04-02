Kars 36 Spor Yakutiye karşılaşması Baydemir yönetecek - Son Dakika
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Kars 36 Spor Yakutiye karşılaşması Baydemir yönetecek

02.04.2022 11:24
Kars 36 Spor Yakutiye karşılaşması Baydemir yönetecek

Kars 36 Spor Yakutiye Belediye Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu.

Kars 36 Spor Yakutiye Belediye Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 17'inci haftasın da oynanacak karşılaşmayı Uğur Baydemir yönetecek. Baydemir'in yardımcıklarını Kağan Yılmaz ve Fatih Çakılcı yapacak.

Kars 36 Spor Yakutiye Belediye Spor karşılaşması yarın saat 13.00'de Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadında oynanacak.

"Karslı taraftarlar karşılaşmaya davet edildi"

Öte yandan Kars 36 Spor Yakutiye Belediye Spor arasından oynanacak karşılaşmaya tüm Karslılar davet edildi. Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, karşılaşma öncesinde taraftarları maça davet etti.

Başkan Erkan Aydın, "Kars 36 Spor Yakutiye Belediye Spor karşılaşması sahamızda bu sezon oynayacağımız son maçımız. Bundan dolayı ben bütün taraftarlarımızı, yeşil beyazlı ekibe gönül veren tüm Karslıları karşılaşmaya davet ediyor. Pazar günü taraftarlarımızın tribünde yerlerini almasını bekliyoruz" dedi. - KARS

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Kağan Yılmaz, Amatör Lig, Fatih, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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