Kars'ı BAL'da Kars 36 Spor temsil edecek - Son Dakika
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Kars'ı BAL'da Kars 36 Spor temsil edecek

25.04.2022 12:35
Kars'ı BAL'da Kars 36 Spor temsil edecek

Kars Amatör Lig şampiyonu Serhat Kars Spor'u Play-Out karşılaşmasında 1-0 mağlup eden Kars 36 Spor 2022-2023 futbol sezonunda BAL Ligi'nde Kars'ı temsil edecek.

Kars Amatör Lig şampiyonu Serhat Kars Spor'u Play-Out karşılaşmasında 1-0 mağlup eden Kars 36 Spor 2022-2023 futbol sezonunda BAL Ligi'nde Kars'ı temsil edecek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) yükselmek için hafta sonu Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanan Play-Out karşılaşmasında Serhat Kars Spor'u 1-0 mağlup eden Kars 36 Spor BAL Ligi biletini kesti.

Zorlu karşılaşmadan üstün ayrıldıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Erkan Aydın, "Zorlu bir karşılaşma oldu. kazanan taraf biz olduk. Her iki takımı da ben kutluyorum. Sonuçta kazanan Kars oldu. Biz BAL'da yolumuza devam edeceğiz. İnanıyorum ki 2022-2023 sezonunda hedefimiz 3'üncü lig" dedi.

Kars 36 Spor önümüzdeki sezon BAL Ligi'nde yer alarak Kars'ı temsil edecek. Kars 36 Spor'un hedefinde 3'üncü lige çıkmak var. - KARS

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Serhat Kars, Amatör Lig, Futbol, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kars'ı BAL'da Kars 36 Spor temsil edecek - Son Dakika


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