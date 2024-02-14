Karşıyaka, lider Batman Petrolspor maçını final gibi oynamalı

İZMİR,
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta cumartesi günü maç eksiğiyle 3 puan önündeki lider Batman Petrolspor'u şampiyonluk yarışında geride kalmamak için final gibi 90 dakikada ağırlayacak Karşıyaka'da Turgutluspor deplasmanındaki mağlubiyet nedeniyle takımını uyaran Teknik Direktör Erkan Sözeri, "Bu hafta farklı olmalıyız" dedi.
"Turgutluspor deplasmanına iyi hazırlanmıştık ama hem oyun hem de sonuç istediğimiz gibi olmadı" diyen Sözeri, "Ligde bizim grup daha zorlu bir grup, her takım her takımdan puan alıyor ve alacak. Rakibimiz Batman 2 haftada 4 puan kaybetti ama onlar kaybederken bizim kazanmamız lazımdı" diye konuştu.
Sözeri, "Bazı oyuncularımız beklentilerin altında kaldı, sahada istediğimiz şeyleri yapamadık.
Oyuncularımızla konuşup uyarılarımızı yaptık. Sonuçta bu maçla lig bitmiyor. Yarıştaki rakiplerimizin birbirleriyle berabere kalmaları bizim için avantaj oldu. Batman Petrol maçı bizim için bir final maçı ve final maçı gibi oynamalıyız. Açık söylemek gerekirse Turgutluspor maçını final maçı gibi oynamadık ama bu maçı taraftarımız önünde final gibi oynamalıyız. Güzel bir oyunla galibiyet almalıyız. Alacağımız galibiyet bizi iyi yerlere getirecek. Ben şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu şampiyonluk camiamız için bir kupadan çok daha anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.
KADERİN CİLVESİ
?Karşıyaka'da geçmiş yıllarda kulüpte 3'üncü Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Teknik Direktör Mesut Toros ve kaleci Yusuf Balcıoğlu, cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Batman Petrolspor'la eski takımlarına zirve yolunda engel olmaya çalışacak. Deneyimli teknik adam Mesut Toros, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Karşıyaka'da görev yaptı. Mesut Toros, Kaf-Kaf'ta 2018-2019 sezonunda 3'üncü Lig'de Play-Off yarı finali oynama başarısını gösterdi. Toros bu yıl devraldığı Batman Petrolspor'u grupta zirveye taşıdı. Batman ekibinin kalesini koruyan Yusuf Balcıoğlu da yeşil-kırmızılı formayı bu yıla kadar geçen iki sezon giydi. 32 yaşındaki file bekçisi Karşıyaka kalesini 62 maçta korudu.
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