KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-0 yenerek sezona zaferle başlayan Karşıyaka yarın deplasmanda Bozüyük Belediyesi Eğitimspor'la karşı karşıya gelecek. Bozüyük Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılı takım 2'de 2 yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka, Bozüyük'te 2'de 2 Peşinde - Son Dakika
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