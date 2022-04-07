Karşıyaka'da çıkış sürecek - Son Dakika
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Karşıyaka'da çıkış sürecek

07.04.2022 11:27
Karşıyaka'da çıkış sürecek

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta uzun süre düşme korkusu yaşadıktan sonra son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan ve son 10 haftada ise bileği yalnız 1 kez bükülen Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta uzun süre düşme korkusu yaşadıktan sonra son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan ve son 10 haftada ise bileği yalnız 1 kez bükülen Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. Ligde bitime 5 maç kala pazar günü iç sahadaki Ağrı 1970 Spor mücadelesini de kazanmak istediklerini belirten Güraçar, 1-0 galip ayrıldıkları son Modafen deplasmanını da değerlendirdi. Güraçar, "Modafen deplasmanında son haftalara kıyasla tatmin edici bir oyun oynayamadık ancak böyle maçları kazanabilmek ayrı bir önem taşıyor" dedi.

Genç teknik adam, kulübün sosyal medya sayfalarına yaptığı açıklamada, "Uzatmalarla birlikte yarım saate yakın bir bölümü 10 kişi oynamamıza rağmen skoru koruyabilmemiz önemliydi. Mücadele anlamında maç boyunca rakibe net bir şekilde yanıt verdik. Takım savunması olarak seviyemizi çok yukarda tuttuk. Pazar günü iç sahada oynayacağımız Ağrı 1970 Spor karşılaşmasında da aynı disiplini ve mücadeleyi sahaya yansıtıp taraftarımıza keyifli bir maç izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Ağrı mücadelesi öncesi Ertuğrul'un 3 maçlık cezasının sürdüğü yeşil-kırmızılılarda Mustafa Aşan da kırmızı kart cezalısı durumunda.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Pazar, Ağrı, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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