Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Roberto Gallinat'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Cumartesi günü oynadığımız Manisa Basket Divissa karşılaşmasında daha önce geçirdiği omuz travmasına bağlı olarak sağ omuzundaki sakatlığı nükseden Roberto Gallinat'ın tedavisi sağlık ekibi tarafından titizlikle sürdürülmektedir." denildi.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka'da Gallinat'ın Tedavisi Devam Ediyor - Son Dakika
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