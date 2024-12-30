Karşıyaka'da Kriz ve Mücadele Çağrısı - Son Dakika
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Karşıyaka'da Kriz ve Mücadele Çağrısı

Karşıyaka\'da Kriz ve Mücadele Çağrısı

Başkan Ergüllü, kulüp için camiadan destek istedi; basketbol takımı A. Efes'e son saniyelerde yenildi.

30.12.2024 11:12
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Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, basketbol takımının A. Efes'e karşı son bölümlerde aldığı yenilgi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Artık başkan yok yönetim kurulu yok. Tüm camia başkan, tüm camia yönetim kurulu" dedi.

Son günlerde tarihinin en zorlu günlerini yaşayan Karşıyaka Spor Kulübü'nün futbol tarafında 4 futbolcu peşinat ödemeleri aksayınca Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu. İki deneyimli isim ise teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakıldı. Durum Basketbol tarafında ise farklı değil. Oyuncuların hafta içerisinde antrenman boykotu yaptığı öğrenilirken Fransız pivot Boutsiele ise maddi sebeplerden dolayı takımdan ayrılan ilk isim oldu. Ödemelerin gerçekleşmemesi halinde ise diğer oyuncuların da önümüzdeki günlerde serbest kalma hakkını elde edeceği ifade edildi. Yaşanan bu kadar olumsuzluğa rağmen Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde A. Efes'le deplasmanda karşı karşıya geldi ve rakibine son saniyelerde 96-93 mağlup oldu. Sahada gösterilen oyun taraftarlar ve Başkan İlker Ergüllü tarafından takdir edildi. Ergüllü, sosyal medya hesabından gösterilen mücadeleden dolayı takımı tebrik ederken kulübün içerisinde bulunduğu durum hakkında da açıklama yaptı. Herkesi göreve çağıran Ergüllü, "Artık başkan yok, yönetim kurulu yok. Tüm camia başkan, tüm camia yönetim kurulu. Bizler son günün son kahramanları değiliz sadece Karşıyaka'ya zaman kazandıran bireyleriz. Ama bağış ama hatıra bileti ama gerçek bilet ama deplasman bileti herkes bize parasını emanet ederse biz Karşıyaka'ya için sonuna kadar doğru yolda kullanmaya söz veriyoruz. Bizden sonrası yok olsaydı zor günde kongrede olurdu" ifadelerini kullandı.

Ergüllü'den destek çağrısı

Karşıyaka Basketbol takımının A. Efes karşısında ortaya koyduğu mücadele sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, yeşil-kırmızılı camiadan destek istedi. Gösterilen mücadeleden dolayı tüm takımı ve teknik heyeti tebrik eden Ergüllü, "Kulübümüze ve camiamıza yakışın bir mücadele için başta koçumuz Ufuk Sarıca olmak üzere tüm teknik ekibi ve her alanda mücadeleyi bırakmayan tüm oyuncularımıza teşekkür eder güzel günler için tüm camiamızı desteğe davet ediyorum" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'da Kriz ve Mücadele Çağrısı - Son Dakika

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