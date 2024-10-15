Karşıyaka'da Vergi Borcu Krizi - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka'da Vergi Borcu Krizi

Karşıyaka\'da Vergi Borcu Krizi

Karşıyaka, vergi borçları nedeniyle mali zorluklar yaşıyor; basketbol takımı küçülme tehlikesinde.

15.10.2024 14:05
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

FUTBOLDA TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta namağlup zirveye çıkarak yıllar sonra taraftarının şampiyonluk umutlarını yeşerten, basketbolda Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de sezona iddialı başlayıp, kadınlar voleybolda da bu yıl Sultanlar Ligi hedefiyle 2'de 2 yapan Karşıyaka, vergi borçları yüzünden kabus görüyor. Yıllardır biriken kamu borçlarını 2023 yılında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 120 ay taksitlendirip ödemesini sürdüren yeşil-kırmızılılar, biriken güncel vergi borcu nedeniyle sıkıntıda. Dernek statüsündeki Karşıyaka'da Eski Başkan Turgay Büyükkarcı'nın son döneminden itibaren tüm yönetimler, yeni yasayla güncel kamu borçlarından sorumlu tutulurken, mevcut yönetim dağılma, sponsorsuz kalan basketbol takımı da küçülme tehlikesiyle karşı karşıya.

2022 yılında yürürlüğe giren 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, ödenmeyen kamu borçları için kulüplerin yöneticilerini bireysel olarak sorumlu tutuyor. Kamu borçlarını 2023'te taksitlendiren Karşıyaka'nın o tarihten sonra ödenmeyen güncel vergi borcunun 90 milyon TL'ye ulaştığı öğrenildi. Vergi dairesinden yetkililerin Karşıyaka'nın son üç yönetiminde imza yetkilisi olan isimlerle toplantı yaptığı, borç ödenmediği takdirde yöneticilerin mal varlıklarıyla sorumlu tutulacağını bildirdiği belirtildi. Geçen ay Nazilli spor'un eski başkanlarının banka hesaplarına kulübün vergi borçları nedeniyle haciz işlemi uygulanırken, çözüm arayan Karşıyaka'da yönetimden istifalar başladı. Genel Sekreter Mehmet Yaya'nın Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na girdiği için ayrıldığı yönetimden Bahri Ekmekçioğlu ve Kazım Türk istifa etti.

SPONSORSUZ KALAN BASKETBOL KÜÇÜLECEK

Karşıyaka yönetimi, güncel vergi borçlarına çözüm bulunamazsa İzmir'i 15 yıldır Avrupa arenası ve Süper Lig'de başarıyla temsil edip finallere abone olan basketbol takımında küçülmeye gitmeyi değerlendiriyor. Yıllardır İzmir'in en büyük uluslararası spor markası olan Karşıyaka, çift kulvarda başarı için çok iddialı bir kadro oluşturduktan sonra 26 yıllık isim sponsorunu kaybetti. Kaf-Kaf transferlerini bitirdikten sonra Yaşar Ailesi ağustos ayında sürpriz bir şekilde kulübe isim sponsorluğu vermekten vazgeçti. İzmir'de şirketler ve yerel yönetimlerden beklediği desteği bir türlü bulamayan, aylardır yönetimin mali katkısıyla yürüyen basketbol takımında her sözleşmenin yüzde 20 vergi yükü bulunması, yabancı oyuncu kontratlarının yüksek olması gibi etkenler vergi kıskacında kurmayları düşünmeye itti. Alt ligde yer alan futbol takımında ise sözleşmelere yüzde 5 oranında vergi ödeniyor. Karşıyaka yıllardır tüm kontratları gerçek değerinde gösteriyor.

KÖKLÜ KULÜPLER SIKINTIDA

Türk sporunun en köklü kulüplerinden 112 yıllık Karşıyaka gibi İzmir'de şirketleşmeyip dernek statüsünde kalan tek kulüp olan 110 yıllık Altay da vergi kıskacında. Vergi dairesi yetkilileri geçen ay siyah-beyazlı yöneticilerle de toplantı yaptı. İzmir'in iki köklü temsilcisinin aksine sporda birçok kulübün vergiden kaçmak için sözleşmeleri gerçek değerinde göstermediği iddia edilirken, ağır borç yükü bulunan köklü il takımlarının da kamu ödemelerini aksattığı öğrenildi. İzmir temsilcisinin futbolda 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışındaki rakibi Bursaspor, 263 milyonu TL'si kamu borcu olmak üzere toplam 1 milyar 539 milyon 708 bin TL borcu olmasına rağmen sezon başında transfer yasağını açmayı başarmıştı. Yöneticilerin gönüllülük esasına göre seçildiği, kamu borçlarına çözüm yolu bulunamazsa önümüzdeki süreçte yönetime aday bulmakta sıkıntı yaşama tehlikesiyle karşı karşıya kalan Karşıyaka, aylık 1.1 milyon TL civarında tutan geçmiş kamu borçlarının taksitlendirmesini ise düzenli olarak ödüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Basketbol, Karşıyaka, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Vergi Borcu Krizi - Son Dakika

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