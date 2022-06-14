KARŞIYAKA'da 12 Haziran Pazar günü pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul 'da hayatını kaybeden kulüp ve Basketbol Federasyonu'nun eski yöneticilerinden Yusuf Güven, törenle son yolculuğa uğurlandı. Yeşil-kırmızılılarda uzun yıllar yöneticilik yapıp, son yönetimde varlık kurulunda görev alan Güven'in cenaze namazı dün İstanbul Teşvikiye Camisi'nde kılındı. Güven için bugün de yeşil-kırmızılı kulüp tarafından tören düzenlendi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Karşıyaka'dan Yusuf Güven'e veda - Son Dakika

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