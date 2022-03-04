Karşıyaka derbisi - Son Dakika
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Karşıyaka derbisi

04.03.2022 12:22
Karşıyaka derbisi

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden İzmir'in ezeli rakipleri Göztepe ile Karşıyaka yarın derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden İzmir'in ezeli rakipleri Göztepe ile Karşıyaka yarın derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Göztepe'nin ev sahipliğinde İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 20'nci hafta mücadelesi saat 19.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı TVF Voleybol TV yayınlayacak. Maçın bilet fiyatı 25 TL olarak belirlendi. Spor İl Güvenlik Kurulu kararıyla salona Karşıyaka taraftarı alınmayacak. Ligde geçen hafta Play-Off'u garantileyen Karşıyaka 44 puanla 2'nci sırada, Göztepe ise 22 puanla 7'nci basamakta yer alıyor. İlk yarıdaki maçı yeşil-kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.


- İzmir
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Karşıyaka, voleybol, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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