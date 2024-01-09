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Karşıyaka, Iğdır FK'dan Erdem Gökçe'yi kiraladı - Son Dakika
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Karşıyaka, Iğdır FK'dan Erdem Gökçe'yi kiraladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Karşıyaka, ara transferde anlaştığı Erdem Gökçe'yi Iğdır FK'dan kiraladı. Genç sağ bek, daha önce Balıkesirspor ve Eyüpspor'da forma giymişti. Karşıyaka ise stoper Mehmet Dingil transferinde başarılı olamadı.

Karşıyaka, Iğdır FK\'dan Erdem Gökçe\'yi kiraladı
09.01.2024 - 12:57,
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transferde anlaştığı isimlerin kulüplerinden ayrılmalarını bekleyerek henüz somut adım atmayan Karşıyaka, listesindeki Iğdır FK'dan 20 yaşındaki sağ bek Erdem Gökçe'yi kiraladı. Balıkesirspor'da profesyonel olup ardından Eyüpspor'un yolunu tutan genç futbolcu, geçen sezon ikinci yarıda Altınordu'da da görev yaparak 1'inci Lig'de küme düşme acısı yaşadı. Erdem bu sezon 2'nci Lig'de Iğdır FK'da 4 maçta toplam 67 dakika süre aldı. Kaf-Kaf yine Iğdır FK'dan teknik direktör Erkan Sözeri'nin ısrarla isteği eski futbolcusu stoper Mehmet Dingil konusunda ise mutlu sona ulaşamadı. Iğdır ekibi tecrübeli oyuncuyu kadroda tutma kararı aldı. Yeşil-kırmızılılarda sezon başında transfer edilerek devam eden Antalya kampı öncesinde kadrodan elenen Fatih Çıplak'ın sözleşmesi ise resmen feshedildi.

Kaynak: DHA
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