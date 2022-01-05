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Karşıyaka'nın yeni transferleri yolda - Son Dakika

Karşıyaka'nın yeni transferleri yolda

05.01.2022 11:19
Karşıyaka'nın yeni transferleri yolda

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını yaz döneminde olduğu gibi alacaklı futbolculardan muvafakatname toplayıp açmaya çalışan Karşıyaka, ara transferde ilk imzaları da attırdı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını yaz döneminde olduğu gibi alacaklı futbolculardan muvafakatname toplayıp açmaya çalışan Karşıyaka, ara transferde ilk imzaları da attırdı. Yeşil-kırmızılı kulüp, İzmir'e getirttiği Çaykur Rizespor'un ilk yarıyı 2'nci Lig'de Kırşehir Belediyespor'da kiralık geçiren 22 yaşında, 1.88 boyundaki santrforu Can Muhammet Vural ve Pazarspor'dan 27 yaşındaki ön libero Fatih Ergen'le sözleşme imzaladı. Can Muhammet, kariyerinde daha önce Pazarspor ve Esenler Erokspor'da da kiralık oynadı.

Hafta başından bu yana takımla antrenmanlara çıkan Fatih, daha önce Kastamonuspor, Diyarbekirspor, Çorum FK, Turgutluspor, Malatya Yeşilyurt Bld ve Kırıkkale Büyük Anadoluspor takımlarında görev yaptı. Ankara Keçiörengücü'nden 24 yaşındaki stoper Mert Özmen'den yüksek maliyeti nedeniyle son anda vazgeçen Karşıyaka, aynı takımdan 19 yaşındaki stoper Haşim Arda Sarman'ı kiralamak için büyük ölçüde anlaştı. Kocaelispor'da profesyonel olan Haşim Arda'nın sezon sonuna kadar kiralanacağı öğrenildi.

TAHSİN BEKLENİYOR

Karşıyaka, transferde Spor Toto 1'inci Lig lideri Ümraniyespor'dan sağ kanat Tahsin Hacımustafaoğlu'na talip oldu. Yeşil-kırmızılılar, İstanbul temsilcisinin daha önce Kartalspor ve Şile Yıldızspor'da da görev alan 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını bekliyor. Karşıyaka, listesindeki Ferhat Çulcuoğlu, Timur Kosovalı, Erdem Onur Beytaş gibi birçok isimden yüksek maliyetleri yüzünden vazgeçmişti. İzmir temsilcisinde transfer yasağının da resmi olarak açılması bekleniyor.


- İzmir
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Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Fatih, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın yeni transferleri yolda - Son Dakika Spor


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