Karşıyaka'nın Yükselişi Devam Ediyor - Son Dakika
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Karşıyaka'nın Yükselişi Devam Ediyor

Karşıyaka\'nın Yükselişi Devam Ediyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son 10 maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karşıyaka, ligdeki ikinciliğini koruyor. 1 Nisan Salı günü Kuşadasıspor ile oynayacakları maç öncesinde hedefleri yükselişi sürdürmek.

27.03.2025 11:43  Güncelleme: 11:45
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Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyete imza attı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın son haftalarda gösterdiği performansla yükselişi devam ediyor. Ligde 58 puanlı lider Bursaspor'un 7 puan gerisinde ikinci sırada bulunan İzmir ekibi, kazandığı maçlarla da zirve takibini de sürdürüyor. Yeşil-kırmızılılar, ligde arka arkaya oynadığı 10 maçında ise önemli işlere imza attı. Bu süreçte Kırşehir, Bulvarspor, Artvin Hopa, Bornova 1877, Tokat, Velimeşespor ve Anadolu Üniversitesi'ni mağlup eden Karşıyaka, 23Elazığspor ve Muşspor ile de berabere kaldı. Tek yenilgisi ise Düzcespor karşısında alındı. Böylece İzmir ekibi, son 10 maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyete imza atarak toplayabileceği 30 puanın 23'ünü elde etmiş oldu.

Hedef seriyi devam ettirmek

Son haftalarda çıkışan geçen Karşıyaka, 1 Nisan Salı günü iç sahada konuk edeceği Kuşadasıspor'u mağlup ederek yükselişini devam ettirmek istiyor. Yeşil-kırmızılılar, doğrudan üst lige çıkmak için iddiasını sürdürse de bu süreçte hata yapmayıp ikinciliği garanti altına almak istiyor. İzmir ekibi son haftalarda hem şampiyonluktaki rakibi Bursaspor'la hem de ikincilik yarışındaki Kütahya Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Yükselişi Devam Ediyor - Son Dakika

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