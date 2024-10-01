Karşıyaka, Rekor Peşinde - Son Dakika
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Karşıyaka, Rekor Peşinde

Karşıyaka, Rekor Peşinde

Karşıyaka, Bornova 1877 ile oynayacağı maçta 48 yıllık kalesini gole kapatma rekorunu egale edecek.

01.10.2024 13:39
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona müthiş başlayıp 4 maçta namağlup 10 puanla zirve ortağı olurken kalesinde hiç gol görmeyen Karşıyaka, bu hafta liderliği devralmak için çıkacağı Bornova 1877 sınavında 48 yıllık rekoru da egale etmeye çalışacak. Ligde 4 haftada 8 gol atarken hiç gol yemeyen Karşıyaka, İzmir derbisinde de kalesinde gol görmezse 48 yıl sonra ilk 5 hafta kalesini gole kapatmış olacak. İlk 4 maçta gol yemeyen İzmir temsilcisi, son olarak 1976 yılında yine 3'üncü Lig'de ilk 5 maç boyunca gole geçit vermedi.

Yeşil-kırmızılı ekip bu hafta liderlik mücadelesinde de gol yemezse 1976-77 sezonundaki rekorunu egale edecek. Grupta son 3 maçını kazanan Karşıyaka kendisi gibi 10 puanı bulunup liderlik koltuğunda oturan rakibini de taraftarının desteğiyle yenerse zirveye tek başına kurulacak. Tecrübeli teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde bu sezon 4 maçta tek değişiklik hariç aynı 11'le mücadele eden Karşıyaka'da kaleci Hakan Canbazoğlu, stoperler Abdülkadir ve İsmail ile sağ bek Cenk Ahmet, sol bek Ferdi'nin performansları taraftarın gönlüne taht kurmuştu.

MAÇ YİNE SAAT 16.00'DA

İzmir'de iç saha maçlarını oynadığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ışıklandırma sisteminde yaşanan UPS arızası nedeniyle rakiplerini gündüz ağırlamak zorunda kalan Karşıyaka, Bornova 1877 sınavına da saat 16.00'da çıkacak. Alsancak Stadı'nda 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçın saati, sistem değişikliği henüz yapılamadığı için 19.00'dan yine 16.00'ya alındı. Kaf-Kaf'ta maçın biletleri de maraton 125, numaralı alt 250, VIP A ve C 600, VIP B 1000 TL'den satışa çıktı.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, 3-sayfa, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

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