Karşıyaka, transfer atağına devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka, transfer atağına devam ediyor

Karşıyaka, transfer atağına devam ediyor

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Karşıyaka, dış transferde hareketli bir dönem geçiriyor. Elazığspor'dan Metin Peker, Karaköprü Belediyespor'dan Ali Sinan Gayla ve Adana 1954 FK'dan İshak Kurt ile anlaşan yeşil-kırmızılılar, şimdi de Akın Akman, Harun Atalay, Saruhan Fındıkcı ve Cuma Menize'yi kadrosuna katmak için görüşmeler yapıyor. Stoper Erdinç Çepoğlu ise kulüpten ayrıldığını duyurdu.

03.07.2024 10:53
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka dış transferde yeniden atağa kalkmaya hazırlanıyor.

Şimdiye kadar Elazığspor'dan eski stoperi Metin Peker, Karaköprü Belediyespor'dan sağ kanat Ali Sinan Gayla ve Adana 1954 FK'dan santrfor İshak Kurt'la anlaşan yeşil-kırmızılıların, şimdi de Batman Petrolspor'dan sağ kanat Akın Akman, Adana 1954 FK'dan eski orta saha oyuncusu Harun Atalay, Sarıyer'den forvet arkası Saruhan Fındıkcı ve Cuma Menize'yi listesine eklediği iddia edildi. Yönetimin bu oyuncularla temasları sürdürdüğü, resmi imzaların an meselesi olduğu ileri sürüldü.

ERDİNÇ ÇEPOĞLU VEDA ETTİ

Karşıyaka'da stoper Erdinç Çepoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeşil-kırmızılı kulübe veda etti.

Sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki savunmacı, "Karşıyaka Spor Kulübü'nden ayrılmış bulunuyorum. Bu büyük camianın bir parçası olduğum her an gerek saha içi gerek saha dışı formanın, armanın ağırlığını ve sorumluluğunu bilerek davrandım. Benim için tarif edilemez bir gururdu. Bütün camiaya ve eşsiz Karşıyaka taraftarlarına teşekkür ediyor yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, transfer atağına devam ediyor - Son Dakika

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