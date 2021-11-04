Üye Girişi
Karşıyaka tribünde de eridi - Son Dakika

Karşıyaka tribünde de eridi

04.11.2021 12:56
Karşıyaka tribünde de eridi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hayaliyle başladığı sezondaki kötü performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka, futbolda tribünde de taraftarını küstürdü.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hayaliyle başladığı sezondaki kötü performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka, futbolda tribünde de taraftarını küstürdü. Geçmişte Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele ettiği dönemde yıllarca İzmir'de maçlarına en çok taraftar çeken kulüp olarak tribün şampiyonu olan yeşil-kırmızılılar, bu sezon 5 iç saha maçında yalnızları oynadı. Sezon başında transfer yasağını 5 yıl aradan sonra açıp uzun süre sonra lige heyecanlı başlayan, taraftar desteğini yanına çekmek için tanesi bin TL'den 3 yıllık kombine biletleri satışa sunan Kaf-Kaf'ta takımın oynadığı futbol, sevenlerini kaçırdı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1.5 yıl statlara hasret kalan taraftarlar, çok özledikleri tribüne bu sene dönseler de Karşıyaka'nın iç saha maçları beklenen ilgiyi görmedi. Pandemi önlemleriyle maçlar 9 Kasım'a kadar statlarda yarı kapasiteyle taraftara açık olarak oynatılırken, Kaf-Kaf, İzmir Atatürk Stadı'nın 10 bin 403 kapasiteli kapalı tribününde her maç koronavirüs aşılarını tamamlayan 5 bin taraftarın maça girme şansı olmasına rağmen oynadığı 5 iç saha sınavında toplamda bile bu rakama ulaşamadı. Karşıyaka'nın 11 Eylül'de İçel İdmanyurdu'yla oynayıp futbolda 1.5 yıl sonra ilk kez taraftarıyla buluştuğu maçı bin 8 kişi tribünden izledi.

HER HAFTA AZALDI

Grubunda 12 yeni transferle kadrosunu yenilemesine rağmen istediği sonuçları bir türlü alamayıp düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Karşıyaka'da 25 Eylül'deki Ofspor maçında tribünde 888, 9 Ekim'deki Ordu 1967 sınavında 910, 17 Ekim'deki Ceyhanspor maçında 501, 31 Ekim'deki Karbel Karaköprü Belediyespor mücadelesinde de 775 biletli seyirci vardı. Kaf-Kaf, futbolda 5 iç saha maçında toplamda yalnız 4 bin 82 taraftarı tribüne çekebilirken, Süper Lig'de lider durumda olan basketbolda tribünde yüzde 50 kapasiteyi her maç dolduruyor. İzmir temsilcisi futbolda daha önce 2018-19 sezonunda 10 Mayıs 2019'da yine Atatürk Stadı'nda Vanspor'la oynadığı Play-Off yarı final maçına 15 bin taraftarının desteğiyle çıkmıştı.

UMUDU BORNOVAFutbolda kendi stadına bir türlü kavuşamayıp iç saha maçlarını yıllardır İzmir Atatürk Stadı'nda oynayan Karşıyaka, Alsancak Stadı'nın inşaatının tamamlanmasıyla modern, tribünleri sahaya yakın ve daha küçük olan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na taşınmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon ilk 5 iç saha maçını Atatürk Stadı'nda oynadıktan sonra Bornova'ya geçmeyi planlayan Kaf-Kaf'ın Alsancak Stadı'nın elektronik bilet gişelerinin montajı zaman alacağı için stat değişikliği yapması en erken aralık ayının ortasını bulacak.


Karşıyaka tribünde de eridi
Karşıyaka tribünde de eridi

Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İzmir, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka tribünde de eridi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı 13:52 Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı Vatandaş, 13:48 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor 13:42 Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor
İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı 13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek 12:41 Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! 12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok 11:45 OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız 11:34 Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız

Son Dakika Haberleri
13:54 Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler
13:51 Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı
13:50 Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı
13:47 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu
13:42 Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor
13:35 Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek
13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı
13:24 Koca bölgeyi kaplayan kötü koku için "Olağanüstü hal" isteniyor
13:19 Fenerbahçe'nin, Sosa ve Novak'tan sonra hedefinde Nwakaeme var
12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!
Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler         
13:54
Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı         
13:51
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım         
13:45
Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek         
13:35
Gözaltına alındığı esnada Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti         
13:05
Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu         
12:28
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor         
10:13
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi         
17:51
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 14:04:37. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka tribünde de eridi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement