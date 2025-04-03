Karşıyaka\'ya 260 Bin TL Para Cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Bursaspor ile oynanan maçta seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle Karşıyaka Basketbol'a 260 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Karşıyaka ile Bursaspor, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, başa baş geçen mücadelede rakibini 82-78 mağlup etti. Zorlu karşılaşmada seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle yeşil-kırmızılı ekibe Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 260 bin TL para cezası verildiği duyuruldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Karşıyaka Spor Kulübü'nün, 29.03.2025 tarihinde İzmir'de oynanan Karşıyaka - Bursaspor Yörsan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;

Eylemin 2024-2025 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada üçüncü kez (T.07.11.2024-E.2024/290, T.09.01.2025-E.2025/1) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 69. maddesi uyarınca iki anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/7. maddesi gereğince 60 bin TL eklenmek sureti ile toplam 260 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile (K.2025/192) karar verilmiştir." - İZMİR