-
Karslı atlet 36 yıllık rekoru kırarak Dünya 3'üncü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Karslı atlet 36 yıllık rekoru kırarak Dünya 3'üncü oldu

17.05.2022 09:12
Karslı atlet 36 yıllık rekoru kırarak Dünya 3'üncü oldu

Fransa'nın Normandy kentinde yapılan "Okullararası Dünya Şampiyonası'nda Karslı atlet 3 bin metreyi 8.16 saniye ile koşarken, 36 yıllık rekoru da kırarak Dünya 3'üncüsü oldu.

Fransa'nın Normandy kentinde yapılan "Okullararası Dünya Şampiyonası'nda Karslı atlet 3 bin metreyi 8.16 saniye ile koşarken, 36 yıllık rekoru da kırarak Dünya 3'üncüsü oldu.

Antrenör Bahattin İnce nezaretinde hazırlıklarını Kars'ta tamamlandıktan sonra Fransa'ya giden Haydar Aliyev Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Utku Göler, 16 Mayıs 2022 tarihinde Fransa/ Normandy 'de yapılan "Okullar Arası Dünya Şampiyonası"nda 3 bin metrede Türkiye'yi temsil etti. Göler, 3 metreyi 8.16 saniyede koşarak Dünya 3'üncü olurken, 8.16.72'lik derecesiyle Haydar Doğan'a ait 1986'dan kalma Türkiye U18 rekorunu yeniledi. Doğan'ın yine Fransa'da 1986 Gymnaside esnasında kırdığı 8.8.22'lik dereceyi tam 36 yıl sonra bir buçuk saniye geliştiren Göler, büyük bir başarıya imza attı.

Göler'in başarısı memleketi Kars'ta da sevinçle karşılandı. Dünya 3'üncü olan Utku Göler, 36 yıllık rekoru kırması ise dikkat çekti.

Öte yandan özellikle atletizmde Karslı atletlerin Dünya Şampiyonalarında aldıkları başarılı sonuçlarda antrenör Bahattin İnce'nin de çok büyük katkısı bulunuyor. İnce'nin, sporcularıyla diyalogu, sporcularını iyi hazırlaması ve motivasyonu da milli atletlerin başarılı olmasında etken oluyor.

Başarılı antrenör Bahattin İnce, sporcularına her koşulda tam destek veren başta Gençlik ve Spor il Müdürü Nedim Aslan olmak üzere Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık ve her zaman kendilerinin yanında olan ve hiç bir zaman desteğini esirgemeyen Ali Öztürk Spor Kulübü Başkanı Ali Öztürk'e teşekkür etti. - KARS

Karslı atlet 36 yıllık rekoru kırarak Dünya 3'üncü oldu
Karslı atlet 36 yıllık rekoru kırarak Dünya 3'üncü oldu
Karslı atlet 36 yıllık rekoru kırarak Dünya 3'üncü oldu

YORUMLAR
500
Okul sporlarında 'ISF Dünya Kış Oyunları Gymnasiade 2023' Erzurum'da yapılacak Okul sporlarında 'ISF Dünya Kış Oyunları Gymnasiade 2023' Erzurum'da yapılacak Türkiye, Gymnasiade 2022'nin ilk gününde atletizmde 2 bronz madalya kazandı Türkiye, Gymnasiade 2022'nin ilk gününde atletizmde 2 bronz madalya kazandı

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Fransa, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karslı atlet 36 yıllık rekoru kırarak Dünya 3'üncü oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Enginar soyma işi yapan üç kişi, bir mühendisten fazla gelir elde ediyor! Günde 1500'e yakın enginar soyarak 30 bin lira kazanıyorlar
15:18 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan iktidara: SADAT'larınız, kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek!
15:14 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sanem ve Çolpan yeniden bir araya gelecek mi?
15:11 Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na: HDP'nin yüzde 11-12'lik oyu olmasa 50+1'de çok zorlanırlar
14:55 Selman Güler'in Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olmadan önce çektiği video yürek parçaladı: Bu yolun geri dönüşü yok
14:50 Gece oteldeki yatağında yatan kadın, sabah kalktığında otel çalışanını kendisine tecavüz ederken yakaladı
14:48 Pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasmasız serbest bırakan kişiye 14 bin TL cezası verildi
14:47 Üç Kız Kardeş, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Nesrin, kızı Türkan'ın evliliğini kurtarmak için hangi hamleleri yapacak? İşte detaylar
14:40 İki model Crystal Foster ve Beth Adams tekme tokat kavga etti
14:40 MetroPOLL açıkladı: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Erdoğan bütün rakiplerine kaybediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 15:28:46. #1.13#
SON DAKİKA: Karslı atlet 36 yıllık rekoru kırarak Dünya 3'üncü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement