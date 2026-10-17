Kartal, Alanyaspor'u 3-0 yendikleri maç sonrası Asensio ile sorun olmadığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kartal, Alanyaspor'u 3-0 yendikleri maç sonrası Asensio ile sorun olmadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor'u 3-0 yendikleri maç sonrası Marco Asensio dahil hiçbir oyuncuyla sorun olmadığını söyledi. Kartal, yarın kulüp ve Asensio'nun açıklama yapacağını belirterek 'Bu arma için her şeyi yaparım' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Marco Asensio dahil hiçbir oyuncuyla arasında problem olmadığını belirterek, "Olursa gereğini yaparım. Ben Fenerbahçe'nin evladıyım. Bu arma için her şeyi yaparım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Son oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçından sonra oyuncu psikolojisi olarak, motivasyon olarak, böyle bir maça hazırlamak kolay değildi. İyi çalıştık. Yaptığımız analizlerle hepimizin hücumda, savunmada neler yapmamız gerektiği, bunlar üzerinde çalıştık. Oyuncularımız sahada harfi harfine yerine getirdiler. Güzel bir oyunla 3-0 kazandık. Maç başından sonuna kadar oyunun kontrolü bizdeydi. 3 puanı aldık, oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mağlup olduk"

Kartal, Aston Villa maçında rakibe göre üstün istatistiklere sahip olduklarını belirterek, "Aston Villa maçında sonra rakip takım antrenörü de açıklama yaptı, 'Fenerbahçe hak ettiği sonuç değildi' dedi. Oyun olarak rakipten üstündük. Koşu mesafesi, gol beklentisi her şeyde üstündük. Biz atamadık onlar attı. Basit top hataları yaptık, bazı oyuncular gününde değildi. İki günde oyuncularımızla kafa kafaya verdik, reaksiyon gösterdik. Bu akşam maçımızı aldık. Şampiyonlar Ligi'nde elemeler dahil ilk defa mağlup olduk. Keşke olmasaydı camiamızı üzdük, kabul edilebilir değil. O geride kaldı önümüze bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yük dağılımını iyi kontrol etmemiz lazım"

Üç günde bir maç oynadıklarını hatırlatan Kartal, "3 gün sonra Slavia Prag maçımız var. Her yerde adama adama baskı yapan, sert bir takım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Yük dağılımını iyi kontrol etmemiz lazım. Sürekli aynı oyuncularla oynamak sakatlık olabilir. 3-0 galip geldik, yarın sabah antrenmanımız var. Rakiple ilgili analizimiz olacak. O bitecek Galatasaray maçı planlaması yapılacak" dedi.

İsmail Kartal, VAR incelemesiyle iptal edilen golle ilgili sorulan soruya, "Golden önce faul var dediler. Oyun normalleşmiş, ikili mücadele sonrası golü bulduk. Biz bunu anlamıyoruz" yanıtını verdi.

"Penaltıcı konusunu düşüneceğiz"

Mason Greenwood'un bu sezon kullandığı 3 penaltıdan 2'sini kaçırmasına yönelik Kartal, "Bu konuyu düşüneceğiz" diye konuştu.

"İrfan Can böyle devam ettiği müddetçe forma giyecek"

İrfan Can Kahveci'nin performansını değerlendiren sarı-lacivertlilerin teknik patronu şunları söyledi:

"Son oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçında takımın en çok koşan oyuncusuydu. Bu akşam da en fazla sprint atan isim. Üretken bir oyuncu. Böyle devam ettiği müddetçe forma giymeye devam edecek. Performansından memnunuz."

"Bu arma için her şeyi yaparım"

"Asensio ile aranızda problem mi var?" sorusuna Kartal, "Hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Olursa gereğini yaparım. Ben Fenerbahçe'nin evladıyım. Her şey bu arma için. Bu arma için her şeyi yaparım. Hiç kimse merak etmesin yarın hem kulüp hem Asensio açıklayacak" dedi.

"Ligde önce şampiyonluk istiyorum"

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de mücadele etmelerine yönelik, önceliklerinin sorulması üzerine Kartal, "Ligde önce şampiyonluk olmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi kolay değil. 3 günde bir maç oynuyoruz gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
Marco Asensioİsmail KartalArma ReforgerAlanyasporFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı!
Düğüne giden aile kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı Düğüne giden aile kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 8 yıl sonra yendi Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti
23:11
Fransa’da sokaklar savaş alanına döndü: Tarihi belediye binası ateşe verildi
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü: Tarihi belediye binası ateşe verildi
23:07
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
23:00
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
22:53
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
21:54
Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler
Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü! Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler
21:39
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 23:42:41. #7.12#
SON DAKİKA: Kartal, Alanyaspor'u 3-0 yendikleri maç sonrası Asensio ile sorun olmadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei