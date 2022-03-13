Kartal'ın gözü ilk 4'te - Son Dakika
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Kartal'ın gözü ilk 4'te

13.03.2022 10:43
Kartal'ın gözü ilk 4'te

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan siyah-beyazlılar, rakibi karşısında kazanarak Avrupa yolunda önemli bir engeli aşmanın hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan siyah-beyazlılar, rakibi karşısında kazanarak Avrupa yolunda önemli bir engeli aşmanın hesaplarını yapıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta hedef 3 puan. Bu sezon Avrupa'da doludizgin giden ancak ligde beklentilerin altında kalan Galatasaray karşısında kazanmak isteyen Önder Karaveli'nin ekibi, bu deplasmandaki 4 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor. En son 2016-2017 sezonunda Anderson Talisca'nın frikik golüyle Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, son 4 sezonda ise rakibine 3 kaybedip 1 kez berabere kaldı.

Welinton, Pjanic ve Mert yok

Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta eksik oyunculardan Josef, Atiba, Rıdvan takıma dönerken, Pjanic, Welinton ve Mert Günok forma giyemeyecek. Dün yapılan antrenmanda adale ağrısı nedeniyle takımla çalışamayan Rıdvan Yılmaz ise bugün antrenmanda yer alacak ve maç kadrosunda yer bulacak.

Batshuayi mi Güven mi?

Galatasaray derbisi öncesinde Teknik Direktör Önder Karaveli, hücum hattında henüz tercihini yapmış değil. Son haftaların eleştirilen ismi Batshuayi'nin yerine Güven Yalçın'ı ilk 11'de sahaya sürmeyi planlayan Karaveli, son kararını bugün yapılacak antrenmanın ardından verecek.

Karaveli kaybetmiyor!

Sergen Yalçın'ın ardından takımın başına geçen Önder Karaveli, savunma anlamında takımı toparlasa da gol yollarındaki problem nedeniyle Beşiktaş kazanmakta güçlük çekiyor. Karaveli'nin takımın başına geçmesinden sonra ligde 13 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, yalnızca Konyaspor deplasmanında son dakikada yediği golle 1-0 mağlup olurken, kalan 12 karşılaşmada ise 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlı ekip bu periyotta kalesinde 14 gol görürken, rakip ağları ise 20 kez havalandırdı. Ligde 45 puanı bulunan Beşiktaş, üçüncü sıradaki Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, bu maçı kazanarak Avrupa yolunda önemli bir adım atmanın peşinde. - İSTANBUL

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Beşiktaş yarın Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş yarın Galatasaray'a konuk olacak Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda 12. kez karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda 12. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig, Önder Karaveli, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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