Kasımpaşa'da Savunma Disiplini Sorunu - Son Dakika
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Spor

Kasımpaşa'da Savunma Disiplini Sorunu

Hakan Keleş, Gaziantep FK maçında savunma disiplininin sağlanamadığını belirtti.

05.01.2025 17:02
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Gaziantep FK maçında savunma anlamında disiplini tam anlamıyla sağlayamadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Kazanmak istiyorduk. Hedeflerimiz doğrultusunda 3 puan bize iyi gelecekti. Golü attık ve öne geçtik fakat kısa süre sonra gol yedik. Yeniden öne geçtik ve maç 2-1 olduğunda yakaladığımız fırsatlarla farkı açabilirdik ama olmadı. Beklerimizi iyi kullanamadık. Saha içerisinde savunma anlamında disiplini tam anlamıyla sağlayamadık. Bugün galip gelerek iç saha serimizi devam ettirmek istiyorduk ama olmadı. Oyuncularımı sergiledikleri futboldan dolayı tebrik ediyorum. Kazanamadığımız için üzgünüz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Hakan Keleş, Kasımpaşa, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Savunma Disiplini Sorunu - Son Dakika

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