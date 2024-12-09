Kasımpaşa'dan Cup Katılımı Yok

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kasımpaşa'nın, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını bildirdiğini ve gerekli değerlendirmelerin yapılacağını açıkladı.

Konuya ilişkin TFF'den yapılan açıklamada, "Kasımpaşa A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz' denilmiştir. Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur" denildi. - İSTANBUL