Kasımpaşa ile Samsunspor\'un Süper Lig maçında ilk 15 dakika 0-0 geçildi

Kasımpaşa ile Samsunspor'un Süper Lig maçında ilk 15 dakika 0-0 geçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, evinde Samsunspor ile karşılaştığı müsabakada ilk 15 dakika geride kaldı. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi ve iki takım arasındaki skor değişmedi.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.
Kaynak: İHA
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