Kasımpaşa, Kubilay\'ı Transfer Etti

SÜPER Lig ekibi Kasımpaşa, geçen sezon Göztepe forması giyen Kubilay Kanatsızkuş'u transfer ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Kubilay Kanatsızkuş, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Kubilay'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.