Kasımpaşa, Kubilay Kanatsızkuş ile Anlaştı

Kasımpaşa, 28 yaşındaki futbolcu Kubilay Kanatsızkuş ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Kubilay Kanatsızkuş, geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Kubilay'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
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