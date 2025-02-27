Kasımpaşa Kupaya Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kasımpaşa Kupaya Veda Etti

Kasımpaşa, Göztepe'ye 5-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Yapağıcı deneyim kazandıklarını belirtti.

27.02.2025 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında konuk ettiği Göztepe'ye 5-0 mağlup olan ve kupaya veda eden Kasımpaşa'da U19 Takımı Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, oynadıkları maçlarla deneyim kazandıklarını aktardı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında Kasımpaşa, konuk ettiği Göztepe'ye 5-0'lık skorla yenildi ve turnuvadan elendi. Müsabakanın ardından Kasımpaşa U19 Takımı Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası'nda oynadıkları maçlarla deneyim kazandıklarını aktaran Yapağıcı, "Skor ve oyun olarak mutlu olduğumuz bir maç oynamadık. Dün ligimizde bir maç oynadık. Biraz yorgunduk. Kupada dört güzel maç oynadık. Deneyim olarak güzel bir dört maç oldu. Katkısı olan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa Kupaya Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
17:53 Diyarbakır’da Öcalan’ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi
17:30 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
08:15 Kanser tedavisi gören Tanyeli’den müjdeli haber: Taburcu olacağım Kanser tedavisi gören Tanyeli'den müjdeli haber: Taburcu olacağım
07:57 Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü İşte dizinin ekrana geleceği gün Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün
07:47 Türkiye Kupası’nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR’ı dinledi Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi
07:37 Taksilerde yeni dönem için süre uzatıldı Taksilerde yeni dönem için süre uzatıldı
07:14 Kupa maçında görülmemiş olay Hakem maça devam edemedi Kupa maçında görülmemiş olay! Hakem maça devam edemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 19:21:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kasımpaşa Kupaya Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.