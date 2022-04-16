Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

16.04.2022 10:55
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 32 maçtan 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa'nın 41 puanı bulunuyor.

Ligde oynadığı maçların 14'ünü kazanan, 10'unda berabere kalan ve 8'ini yitiren Adana Demirspor ise 52 puana sahip.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan müsabaka 0-0 berabere bitmişti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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