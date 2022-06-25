KASTAMONU - Masa tenisinde hedef Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanmak

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, Cezayir'in Oran kentinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda madalyalar kazanmak istediklerini belirtti.

Türk Masa Tenisi Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nda Abdullah Talha Yiğenler, İbrahim Gündüz, Tugay Şirzat Yılmaz, Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz ve Simay Kulakçeken ile mücadele edecek.

Çimen, Kastamonu'da katıldığı bir programda AA muhabirine, önce 25 Haziran-6 Temmuz'da Akdeniz Oyunları'na ardından ise 9-18 Ağustos tarihlerinde de Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacaklarını söyledi.

Olimpiyat hazırlarını da sürdürdüklerini belirten Çimen, "Bütün çabamız ülkemize madalya kazandırmak, başarılı olmak. Akdeniz Oyunları düzenlenecek. Bu çalışmaların semeresini orada görmüş oluruz inşallah. Geleceğe olumlu bakıyoruz. Olimpiyatlara sporcularımızı hazırlama noktasında çalışmalarımız var. Uluslararası kamplarımız ve yurt dışı organizasyonlarımız var. Sporcularımız hazır görünüyor." dedi.

Çimen, yeni tip koronavirüs sürecinde lisanslı sporcu sayısında düşüş yaşandığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte olimpiyatlar, Avrupa şampiyonaları, uluslararası organizasyonlar ertelendi. Uluslararası organizasyonlara katılım sayısı düşürüldü. Bundan milli takım da etkilendi, yurt içinde biz de organizasyonlar yapamadık. Sporcu sayısında düşme söz konusu oldu. Dünya sporunda zaten böyle bir durağanlık yaşandı ama şimdi insanlar spor yapmayı özlemiş, evde oturmaktan sıkılmış, herkes salonlarda. Amacımız lisanslı sporcu sayısını ve kulüp sayısını artırmak, uluslararası organizasyonlarda dereceler yapmak."

Çimen, masa tenisinin her yaşta oynanabileceğine dikkati çekerek, herkesi spor yapmaya davet etti.