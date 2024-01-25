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Kastamonuspor, kar yağışına rağmen hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Kastamonuspor, kar yağışına rağmen hazırlıklarını sürdürdü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Kastamonuspor, Fethiyespor maçı öncesi kar yağışına rağmen antrenmanlarını sürdürdü. Yardımcı Antrenör Hakan Albayrak, yoğun kar yağışı altında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kastamonuspor, kar yağışına rağmen hazırlıklarını sürdürdü
25.01.2024 - 16:00,  Güncelleme: 16:02
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor, etkili olan kar yağışına aldırış etmeden Fethiyespor hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider olarak mücadele veren Kastamonuspor, liderliği korumak için Fethiyespor karşılaşması öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. 27 Ocak Cumartesi günü Fethiyespor'u konuk edecek Kastamonuspor, sahaya galibiyet parolası ile çıkacak. Çalışmalarına devam eden Kastamonu ekibi, maç hazırlıklarını kar yağışı altında devam ettirdi. Futbolcular, etkili olan kar yağışına aldırış etmeden antrenman yaptı.

Antrenman sırasında kar yağışına yakalandıklarını ifade eden Yardımcı Antrenör Hakan Albayrak, "Gördüğünüz gibi yoğun kar yağışı altında çalışmalarımız devam ediyor. Bu da Allah'ın bir hikmeti. Hocamızın nezaretinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir anda geldi ve 5 dakikada her yeri kapladı. 15 dakika daha sürse her yer kaplanır. Bu geceden sonra yağış bekleniyordu, şartlarımız bu şekilde" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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