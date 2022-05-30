Katıldıkları ilk turnuvada madalyaları topladılar - Son Dakika
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Katıldıkları ilk turnuvada madalyaları topladılar

30.05.2022 09:50

- Katıldıkları ilk turnuvada madalyaları topladılar Elazığlı sporcular Ali Yağız Topuz, Alpaslan Hamza Kıvık ve Orhan Bulğak (16), katıldıkları ilk resmi turnuva olan 7. Uluslararası Açık Türkiye Kick Boks Kupasından madalyayla döndü.

- Katıldıkları ilk turnuvada madalyaları topladılar

ELAZIĞ - Elazığlı sporcular Ali Yağız Topuz, Alpaslan Hamza Kıvık ve Orhan Bulğak (16), katıldıkları ilk resmi turnuva olan 7. Uluslararası Açık Türkiye Kick Boks Kupasından madalyayla döndü.

7. Uluslararası Açık Türkiye Kick Boks Kupası İstanbul'da düzenlendi. Farklı ülkelerden yaklaşık 3 bin 200 sporcunun katıldığı organizasyonda Elazığ'ı temsil eden Elazığ Son Hilal Spor Kulübü sporcuları Ali Yağız Topuz 84 kiloda Türkiye 3.'sü, Alpaslan Hamza Kıvık +81 kiloda Türkiye 2.'si ve Orhan Bulğak +81 kiloda Türkiye 2.'si olarak katıldıkları ilk turnuvadan madalyayla dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Katıldığı ilk turnuvadan bronz madalyayla dönen Ali Yağız Topuz, gelecekteki planının ülkesine başarılar getirmek olduğunu söyledi.

Turnuvadan madalyayla ayrıldığı için mutlu olduğunu kaydeden Alpaslan Hamza Kıvık ise gelecekte Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini belirtti.

Turnuvayı gümüş madalyayla tamamlayan Orhan Bulğak, "Benden emeklerini esirgemeyen Zülfü Topuz hocama teşekkür ediyorum. Bu başarımın devamını diliyorum. Gelecekteki hedefim milli takım, inşallah daha güzel başarılar elde edebiliriz" dedi.

Sporcuların antrenörü Zülfü Topuz da, "Bu güzel organizasyonu gerçekleştiren başta federasyon başkanımız Salim Kayıcı'ya teşekkürlerimizi iletiriz. Çok ciddi ve 60'a yakın ülkenin katıldığı bir şampiyonaydı. Derece yapan gençlerimiz ilk defa çıktılar ringe. İlk olmasına rağmen böyle başarılı dereceler yapmaları bizleri sevindirdi. İlimiz adına da güzel bir başarı oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Onlardan beklentimiz daha özverili çalışarak güzel başarılar elde etmeleri. O da verimli çalışmayla olacak. Hem ilimize hem de ülkemize başarı getireceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Katıldıkları ilk turnuvada madalyaları topladılar
Katıldıkları ilk turnuvada madalyaları topladılar
Katıldıkları ilk turnuvada madalyaları topladılar
Katıldıkları ilk turnuvada madalyaları topladılar
Katıldıkları ilk turnuvada madalyaları topladılar

YORUMLAR
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Elazığ takımı atletizmde 7 madalya kazandı Elazığ takımı atletizmde 7 madalya kazandı
Kaynak: İHA

Kick Boks, Ali Yağız, Türkiye, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Katıldıkları ilk turnuvada madalyaları topladılar - Son Dakika


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