Kayak Federasyonu genel kurulu ertelendi - Son Dakika

Türkiye Kayak Federasyonu 5. Olağan ve 4. Mali Genel Kurulu ertelendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan Pazar günü Ankara'da gerçekleşmesi planlanan 5. olağan ve 4. mali genel kurul sürecinin Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Tahkim Kurulunun kararıyla tedbiren durdurulduğu belirtildi.

Delege listesine yapılan itirazlar nedeniyle GSB Tahkim Kurulu, delegelerin ana statüde belirtilen sayıya indirilmesi için noter kurasının yenilenmesini istemişti.