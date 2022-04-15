Kayak Federasyonu genel kurulu ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayak Federasyonu genel kurulu ertelendi

15.04.2022 16:07
Kayak Federasyonu genel kurulu ertelendi

Türkiye Kayak Federasyonu 5. Olağan ve 4. Mali Genel Kurulu ertelendi.

Türkiye Kayak Federasyonu 5. Olağan ve 4. Mali Genel Kurulu ertelendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan Pazar günü Ankara'da gerçekleşmesi planlanan 5. olağan ve 4. mali genel kurul sürecinin Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Tahkim Kurulunun kararıyla tedbiren durdurulduğu belirtildi.

Delege listesine yapılan itirazlar nedeniyle GSB Tahkim Kurulu, delegelerin ana statüde belirtilen sayıya indirilmesi için noter kurasının yenilenmesini istemişti.

YORUMLAR
500
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Nisan 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 15 Nisan 2022 Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Adayı Burhan Kurtuluş hedeflerini açıkladı Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Adayı Burhan Kurtuluş hedeflerini açıkladı

Türkiye Kayak Federasyonu, Ankara, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayak Federasyonu genel kurulu ertelendi - Son Dakika


Son Dakika
16:05 Ramazanın ilk gününden beri 40 ürünün 29'u zamlandı: Rekor elma ve kabakta
15:58 Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu beraber İstanbul'u gezdi: Başkanımız bütün engellere rağmen hizmete devam ediyor
15:57 Fahriye Evcen mi, Pelin Akil mi? Fotoğrafı görenler ayırt edemedi
15:52 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Ozan Salim'in tehdidine boyun eğecek mi?
15:37 Kasaba Doktoru dizisinde bu akşam neler olacak? Ömer, kaza geçiren Leyla'nın ameliyatına girecek mi?
15:28 Bakan Nebati'den dikkat çeken döviz ve enflasyon açıklaması: Bu işin üstesinden de geleceğiz
15:25 Ukrayna ordusunun vurduğu Rus kruvazörü hakkında bomba iddia: Nükleer savaş başlığı taşıyor olabilir
15:22 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! Çiftçilere 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
15:16 CHP Kilimli İlçe Başkanı'nın da olduğu "alkollü iftar" fotoğrafı ortalığı karıştırdı! Disipline sevk edilecek
15:09 Mahkeme kararını verdi! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 16:16:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kayak Federasyonu genel kurulu ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement