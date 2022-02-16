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Kayaklı Koşu Milli Takımı, olimpiyatlara veda etti - Son Dakika

Kayaklı Koşu Milli Takımı, olimpiyatlara veda etti

16.02.2022 12:03
Kayaklı Koşu Milli Takımı, olimpiyatlara veda etti

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini ve Kayaklı Koşu Milli takım sporcuları, 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında bugünkü yarışmalar sonucunda organizasyonu tamamladı.

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini ve Kayaklı Koşu Milli takım sporcuları, 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında bugünkü yarışmalar sonucunda organizasyonu tamamladı.

Alp Disiplini Erkekler Slalomda Berkin Usta ilk inişinde yarış dışı kaldı ve olimpiyatları tamamladı. Günün 2'nci yarışında Kadınlar Kayaklı Koşu Takım sprintte milli sporcu Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, mücadele etti. 13 ülkenin katıldığı yarı final ilk serisinde yarışan sporcular final biletini alamadı.

Pekin Kış Olimpiyatlarını Türkiye olarak tamamladıklarını ifade eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Türkiye'yi temsil eden tüm sporcuları tebrik ettiklerini söyledi. Çok güzel bir organizasyonu geride bıraktıklarının altını çizen Oto, "24'üncü Kış Olimpiyatlarını Türkiye olarak geride bıraktık. Burada mücadele eden tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Sürat Pateninde olimpiyat 6'ncısı olan Furkan'ı, kayakla atlamada bize ilkleri yaşatan Fatih Arda'yı ve diğer sporcularımızı yürekten kutluyorum. Biz Pekin'i geride bıraktık şimdi daha fazla çalışıp uluslararası alanda başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.


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Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Pekin, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayaklı Koşu Milli Takımı, olimpiyatlara veda etti - Son Dakika Spor


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