Kaykaycılar hünerlerini sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kaykaycılar hünerlerini sergiledi

24.06.2022 12:23
Kaykaycılar hünerlerini sergiledi

Türkiye'nin en keyifli ve zorlu kaykay yarışması, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Bursalı amatör ve profesyonel kaykaycıları Dünya Kaykay Günü'nde bir araya getirdi.

Türkiye'nin en keyifli ve zorlu kaykay yarışması, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Bursalı amatör ve profesyonel kaykaycıları Dünya Kaykay Günü'nde bir araya getirdi.

ABD'de 10 yıl önce başlayan turnuvanın bu yılki Türkiye ayağı İzmir, Ankara ve İstanbul'un yanı sıra Bursa Hüdavendigar Kent Parkı'nda yapıldı. Yarışmaya online olarak kayıt yapan 18 yaşından büyük 350 amatör ve profesyonel kaykaycı, derece elde etmek için bütün hünerlerini sergiledi.

Katılımcıların en iyi performanslarını göstermeye çalıştığı Red Bull Mind The Gap, 'Mesafe geçişi' formatında düzenlendi. Katılımcıların yaptıkları hareketin farklılığı, zorluğu ve gerçekleştirdikleri zıplayışa göre puan aldıkları organizasyonda dört şehirde dört şampiyon belirlendi. Yarışmanın Bursa şampiyonu ise tüm rakiplerini geride bırakan Serkan Zeki Türk oldu. - BURSA

YORUMLAR
500
Türk peyniri ABD'de online satışa çıkacak Türk peyniri ABD'de online satışa çıkacak Uludağ'ın eteklerinde hasat edilen Napolyon kirazı büyükşehirlere gönderiliyor Uludağ'ın eteklerinde hasat edilen Napolyon kirazı büyükşehirlere gönderiliyor
Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaykaycılar hünerlerini sergiledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:56 Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava düşürüldü
18:43 Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında kendisine sataşan Zlatan Ibrahimovic'e sert cevap verdi
18:19 Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü Meydanı'nda şiddet görmesiyle ilgili konuştu
18:08 Jorge Jesus, Luiz Gustavo'nun performansından memnun kalmadı! Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir
17:47 Orman yangınları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına değindi
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 19:13:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kaykaycılar hünerlerini sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement