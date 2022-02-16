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Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü Cuma günü çekilecek - Son Dakika

Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü Cuma günü çekilecek

16.02.2022 09:39
Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü Cuma günü çekilecek

Kayseri Birinci Amatör Küme 2021-2022 fikstür çekimi Cuma günü yapılacak.

Kayseri Birinci Amatör Küme 2021-2022 fikstür çekimi Cuma günü yapılacak.

2021-2022 sezonu Birinci Amatör Küme için geri sayım başladı. Mart ayı içerisinde başlaması planlanan Kayseri 1.Amatör küme maçları için fikstür çekili 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 18.30'da Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilecek. Kayseri Futbol İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, "18 Şubat Cuma günü Sümer Amatör Evi'nde 1.Amatör Küme 2021-2022 futbol sezonu kura çekimi gerçekleştirilecek. Lige katılım için henüz başvuru yapmayan kulüplerin Sümer Amatör Evi Futbol İl Temsilciliğine katılım dilekçeleri vermeleri gerekmektedir. Birinci Amatör Küme'de mücadele edecek tüm kulüplerimize başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

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Kayseri, Futbol, Mart, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü Cuma günü çekilecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü Cuma günü çekilecek - Son Dakika
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