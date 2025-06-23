Kayseri 2. Amatör Küme Play-Off Takımları Belli Oldu

Kayseri 2. Amatör Küme A-B-C ve D Grupları'nda heyecan tamamlandı. 1.Amatör Küme'ye çıkacak 4 takım Play-Off finalleri sonrasında belli olacak.

2024 - 2025 futbol sezonunda Kayseri 2. Amatör Küme A Grubunu 40 puanla Yavru Aslanspor, 32 puanla Bünyan Belediyespor, B Grubunu 52 puanla Mahrumlarspor, 36 puanla Yerköyspor, C Grubunu 37 puanla Yeşilspor, 32 puanla Sindelhöyük Yıldızspor ve D Grubunu 39 puanla Erciyes İdmangücü ve 29 puanla Büyük Toramanspor ilk iki sırada tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazandı. Çapraz eşleşmeli oynanacak olan Play-Off final maçları sonrası kazanan 4 takım adını 1.Amstör Küme'ye yazdıracak. 2. Amatör Küme'nin son haftasında alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Yahyalı Gençlerbirliği 0-7 Mahrumlarspor

Erciyes İdmangücü 2-1 Talas Denizspor

Sindelhöyük Yıldızspor 6-2 Sümerspor

Cırgalanspor 3-0 Sanayi Esnafspor

Yeşilspor 7-1 Özalperenspor

YErköyspor 5-2 İncesu Erdemspor

Yavru Aslanspor 4-2 Pınarbaşı Belediyespor

Akkışla Gençlikspor 3-0 Fevzi Çakmakspor (Hükmen)

Yeni Esenspor 3-0 Kayseri İdman Yurdu (Hükmen)

Büyük Toramanspor 3-0 Kılıçaslan Yıldızspor (Hükmen)

Bayraktarspor 3-0 Y.M.Y.Ufuklarspor (Hükmen)

Palasspor 3-0 Kafkasspor (Hükmen)

Y.B.Şafakspor 3-0 A.Kızılırmakspor (Hükmen)

Alsancakspor 3-0 Talas İdman Yurdu

Bünyan Belediyespor 3-0 Güneşli Gençlikspor (Hükmen) - KAYSERİ