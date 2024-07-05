Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spora Destek Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spora Destek Olmaya Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spora Destek Olmaya Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş. ve Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 'Harekete Geç Sınırları Zorla' söyleşisi düzenledi. Uzman konuklar sporcu ve antrenörlere eğitim verdi.

05.07.2024 11:20  Güncelleme: 11:22
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor ve sporcuya destek olacak faaliyetleri kurum ve kuruluşlarla dayanışma içerisinde sürdürmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. ile Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 'Harekete Geç Sınırları Zorla' söyleşisi gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kenti spor şehri yapma hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde ACES Europe Derneği tarafından '2024 Yılı Avrupa Spor Şehri' seçilen Kayseri'de spor ve sporcuya katkı sağlayacak faaliyetler de düzenleniyor. Bu kapsamda yapılan söyleşiye katılım yoğun oldu.

Uzman konuklar sporcu ve antrenörlere eğitim verdi

Sporun ve sporcunun destekçisi olan Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Kadir Has Kongre Merkezi'nde, antrenör ve sporcuların yoğun katılımıyla gerçekleşen 'Harekete Geç Sınırları Zorla' başlıklı söyleşide, alanında uzman konuklar, sporcuların beslenmesinden psikolojisine kadar birçok konuda katılımcı sporcu ve antrenörlere eğitim verdi.

Yapılan söyleşinin sonucunda sporcuların rakiplerinin karşısına çıkmadan önce hem fiziken hem de psikolojik olarak üstün başlamaları hedeflendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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