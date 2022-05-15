Kayseri EMAR artık Develispor oldu - Son Dakika
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Kayseri EMAR artık Develispor oldu

15.05.2022 09:40
Kayseri EMAR artık Develispor oldu

Bölgesel Amatör Lig'de küme düşen Develispor, Kayseri EMAR takımını satın aldı.

Bölgesel Amatör Lig'de küme düşen Develispor, Kayseri EMAR takımını satın aldı.

Geride kalan sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren ve topladığı puan neticesinde küme düşen ekipler arasında yer alan Develispor, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren bir başka Kayseri takımı EMAR Futbol Kulübünü satın aldı. Develispor Kulübü, son iki sezonda Türkiye 3. Ligine yükselme hesapları yapan ancak hedefine ulaşamayarak yeni sezon için lige katılmaktan imtina eden Kayseri EMAR Futbol Kulübünü aldı.

Kulübün ismi Develispor olarak değiştirildi. Develispor böylece yeni sezonda da Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. - KAYSERİ

Kayseri EMAR artık Develispor oldu
Kayseri EMAR artık Develispor oldu

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Amatör Lig, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri EMAR artık Develispor oldu - Son Dakika


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