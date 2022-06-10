Kayseri karması şampiyon - Son Dakika
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Kayseri karması şampiyon

10.06.2022 17:35
Kayseri karması şampiyon

ASKF Bölge Karmaları Futbol Finalinde Sakarya karması ile Kayseri karması karşı karşıya geldi.

ASKF Bölge Karmaları Futbol Finalinde Sakarya karması ile Kayseri karması karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadı'nda normal süresi 1-1 berabere biten maçta, penaltı atışları sonucu Kayseri karması, Sakarya karmasını 6-5 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.

Maçın sonunda her iki takıma madalya ve kupalarını Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Düşmez ve Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Oğuz Çetin verdi. - ERZURUM

Kayseri karması şampiyon
Kayseri karması şampiyon
Kayseri karması şampiyon
Kayseri karması şampiyon
Kayseri karması şampiyon
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Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Sakarya, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri karması şampiyon - Son Dakika

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