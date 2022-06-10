Maçın sonunda her iki takıma madalya ve kupalarını Erzurum Valisi Okay Memiş , Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Düşmez ve Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Oğuz Çetin verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Sakarya, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayseri karması şampiyon - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.