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Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı - Son Dakika

Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı

13.02.2022 23:24

Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da bir taraftarın rakip takım futbolcusuna kendi kalesine gol atması için yalvardığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Kayserisporlu Onur Bulut'a "Küme düşeceğiz, kendi kalene gol atarsan oğluma Onur adı veririm" diyen taraftarın paylaştığı video sosyal medyaya damga vurdu.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Küme düşme hattına yaklaşan sarı-kırmızılılarda bir taraftarın Kayserisporlu Onur Bulut'tan isteği sosyal medyada büyük ses getirdi.

"KENDİ KALENE GOL ATSANA, KÜME DÜŞECEĞİZ"

Galatasaray taraftarı, Kayserisporlu Onur Bulut'a "Onur sevabına kendi kalene gol atsana, küme düşeceğiz. Kendi kalene gol at oğluma Onur adını vereceğim" dedi. Bu sözler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, bir grup sarı-kırmızılı taraftardan destek bir gruptan ise tepki gördü.

Galatasaray taraftarı, Kayserisporlu futbolcuya adeta yalvardı: Oğluma adını vereceğim
Galatasaray taraftarı, Kayserisporlu futbolcuya adeta yalvardı: Oğluma adını vereceğim
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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kayserispor, Onur Bulut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı 'Oğluma adını veririm' deyip, yalvardı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı - Son Dakika
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