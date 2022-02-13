Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Küme düşme hattına yaklaşan sarı-kırmızılılarda bir taraftarın Kayserisporlu Onur Bulut'tan isteği sosyal medyada büyük ses getirdi.

"KENDİ KALENE GOL ATSANA, KÜME DÜŞECEĞİZ"

Galatasaray taraftarı, Kayserisporlu Onur Bulut'a "Onur sevabına kendi kalene gol atsana, küme düşeceğiz. Kendi kalene gol at oğluma Onur adını vereceğim" dedi. Bu sözler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, bir grup sarı-kırmızılı taraftardan destek bir gruptan ise tepki gördü.