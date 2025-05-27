Kayseri Okçuları Türkiye Şampiyonası\'nda Başarılı

Samsun'da yapılan Okul Sporları Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Bölgesi sporcuları 1 altın, 1 gümüş olmak üzere madalya kazandı.

Okul Sporları Okçuluk Türkiye Şampiyonası, 21-24 Mayıs tarihlerinde Samsun Okçuluk Tesisleri'nde yapıldı. Şampiyonaya Yıldız Erkekler kategorisinde Kayseri'den 10 sporcu katıldı. Fatma-Mustafa Hasçalık Ortaokul öğrencisi Süleyman Sefer Sarıarslan, Makaralı Yay Yıldız Erkekler kategorisinde 22 sporcuya karşı mücadele etti. Sarıarslan, sıralama atışlarında 5 turu geçerek ikinci oldu. Final atışlarında ise zirvede tamamlayan Sarıarslan, Türkiye şampiyonu oldu.

Kayserili bir diğer sporcu Abdullah Enes Doğan ise Klasik Yay Yıldız Erkek kategorisinde, 44 sporcuya karşı şampiyonluk mücadelesi verdi. Sıralama atışları sonrasında 5 tur geçen Doğan, birinci sırada yer alırken final atışlarında sonucunda ise şampiyonayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı. - KAYSERİ