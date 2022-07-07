Kayseri Süper Amatör Küme 2022-2023 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Kayseri Birinci Amatör Küme'den çıkan 6 takımın ardından Süper Amatör Küme'de 22 takım mücadele edecek. Bayram sonrası yapılacak olan fikstür çekimi ile yeni sezon heyecanı başlayacak. İşte yeni sezonda mücadele edecek takımlar şu şekilde;

Kaynak: İHA

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