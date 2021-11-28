Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Şekerspor , ligin 5.hafta karşılaşmasında Sanayi Esnafspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı.

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