Kayseri Süper Amatör Küme'den Veda Eden Takımlar Belli Oldu - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme'den Veda Eden Takımlar Belli Oldu

Kayseri Süper Amatör Küme\'den Veda Eden Takımlar Belli Oldu

2024-2025 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme'den küme düşen takımlar açıklandı. A Grubu'ndan Kayserigücü FK ve Sungur FK, B Grubu'ndan ise Tomarza Belediyespor ve 1966 Turanspor ligden düşerken, son takım İsmail Okumuş FK oldu.

18.02.2025 10:34  Güncelleme: 10:36
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Kayseri Şeker Süper Amatör Küme'ye veda eden takımlar belli oldu.

2024-2025 sezonunda 16 takımlı 2 grup halinde oynanan Süper Amatör Küme'de sezonun ardından küme düşen takımlar belli oldu. Birbirinden önemli ve keyifli müsabakaların oynandığı Süper Amatör Küme A Grubu'nda Kayserigücü FK, Sungur FK, B Grubunda ise Tomarza Belediyespor ve 1966 Turanspor takımları normal sezonda veda eden takımlar oldu. Hafta sonu oynanan Kayseri Döğerspor ile İsmail Okumuş FK maçı ile birlikte küme düşen 5. takım da belli oldu.

Kayseri Döğerspor rakibi İsmail Okumuş Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla lige vedan eden son takım İsmail Okumuş FK oldu. Lige veda eden 5 takım gelecek sezon Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

İsmail Okumuş, kayseri, 3-sayfa, Tomarza, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme'den Veda Eden Takımlar Belli Oldu - Son Dakika

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