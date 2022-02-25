Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü FK: 5 Tomarza Belediyespor: 0 - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü FK: 5 Tomarza Belediyespor: 0

25.02.2022 14:45
Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü FK: 5 Tomarza Belediyespor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda zirve mücadelesi veren Kayserigücü FK, ligin 15.haftasında Tomarza Belediyespor'u 5-0 mağlup etti.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda zirve mücadelesi veren Kayserigücü FK, ligin 15.haftasında Tomarza Belediyespor'u 5-0 mağlup etti. Kayserigücü FK aldığı bu galibiyetle puanını 34'e çıkarttı ve lider Erciyes Esen Makine'yı takibini sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Otyakmaz xx, Erkan Kırçıl xx, Kadir Çelikbaş xx

Kayserigücü FK: Mehmet Akbaş xx, Çağlar Erdemci xx, Halil İbrahim Avcı xx, Mehmet Kahveci xx, Turgut Yetük xx, M.Furkan Ağca xx, Eren Torbalı xx, Cüneyt Egemen Karagöz xxx, Alper Durdu xx, Rafet Kayapınar xx, Emre Öztürk xx

Tomarza Belediyespor: Mehmet Can Keser x, Fatih Akbudak x, Yusuf Işık x, Erol Hayta x, Resul Kural x, (Eren Karabağ x dk.8), Selçuk Yılmaz x, Mehmet Helvacı x, Canberk Sarıoğlu x, Oğuz Menekşe x, Mahmut Günaha x, Hakan Gazcıoğlu x

Goller: Cüneyt Egemen Karagöz dk.42 ve 78, Turgut Yetük dk.45+4 (pen), Halil İbrahim Avcı dk.60, Eren Torbalı dk.83 (pen) (Kayserigücü FK) - KAYSERİ

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Mehmet Akbaş, Erciyes, Kayseri, Tomarza, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü FK: 5 Tomarza Belediyespor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü FK: 5 Tomarza Belediyespor: 0 - Son Dakika
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