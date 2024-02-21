Kayseri Süper Amatör Küme 2023-2024 Sezonu Play-Off Programı Belli Oldu - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme 2023-2024 Sezonu Play-Off Programı Belli Oldu

Kayseri Süper Amatör Küme 2023-2024 Sezonu Play-Off Programı Belli Oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği Play-Off grubu için kura çekimi yapıldı. Yarı final maçları 25 Şubat 2024 tarihinde oynanacak ve kazanan takımlar finale yükselecek. Futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

21.02.2024 08:24  Güncelleme: 08:28
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Kayseri Süper Amatör Küme 2023-2024 sezonunun ardından Play-Off programı belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği Play-Off grubu kuraları çekildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, birbiriyle eşleşen takımların maçlarını hangi saatte oynayacağı tespit edildi. 25 Şubat 2024 tarihinde oynayacak olan Play-Off yarı final maçlarını kazanan takımlar adlarını finale yazdıracaklar. Yarı final müsabakalarına futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında eşleşmeler ve maç saatleri ise şu şekilde oldu:

25 Şubat 2024 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

13.00 Yahyalıspor-Kayseri Esen Metal SK

15.30 Kayseri Atletikspor- Erciyes Esen Makina FK - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri Süper Amatör Küme 2023-2024 Sezonu Play-Off Programı Belli Oldu - Son Dakika
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