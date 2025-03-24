Kayseri Süper Amatör Play-Off Programı Açıklandı - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Play-Off Programı Açıklandı

Kayseri Süper Amatör Play-Off Programı Açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme play-off 5. ve 6. hafta maçları 25 ve 27 Mart'ta oynanacak.

24.03.2025 12:42
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Kayseri Süper Amatör Küme play-off 5. ve 6. Hafta programı belli oldu. Müsabakalar Salı ve Perşembe günü oynanacak.

Kayseri Futbol İl Temsilciliği, Süper Amatör Küme Play-Off 5. ve 6. Hafta programı belirledi. İlk 4 haftası oynanan ve 2 haftalık fikstür sonrasında nihayetlenecek sezonun son 2 hafta programı açıklandı. Buna göre müsabakalar 25 Mart Salı ve 27 Mart Perşembe günleri oynanacak.

Futbol İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre Play-Off 5. hafta ve 6. hafta programı şöyle:

5. hafta

25 Mart Salı Argıncık 1 Nolu Saat

Özvatanspor- Hacılar Erciyesspor 21: 00

25 Mart Salı Argıncık 2 Nolu Saat

Esen Metalspor- Kocasinan Şimşek 21: 00

6. hafta

27 Mart Perşembe Argıncık 1 Nolu Saat

Hacılar Erciyes-Kocasinan Şimşek 21: 00

27 Mart Perşembe Argıncık 2 Nolu Saat

Özvatanspor-Esen Metalspor 21: 00 - KAYSERİ

Kaynak: İHA

27 Mart, kayseri, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Play-Off Programı Açıklandı - Son Dakika

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