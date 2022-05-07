Kayseri "Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup" dağ bisikleti yarışlarına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Kayseri "Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup" dağ bisikleti yarışlarına ev sahipliği yapacak

07.05.2022 19:47
Kayseri "Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup" dağ bisikleti yarışlarına ev sahipliği yapacak

Kayseri'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde, "Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup" dağ bisikleti yarışları yarın start alacak.

Kayseri'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde, "Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup" dağ bisikleti yarışları yarın start alacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup" dağ bisikleti yarışlarının yarın başlayacağını bildirdi.

Yarışlarda toplam 180 sporcunun pedal çevireceğini belirten Kabakcı, yarışların 8-12-14-15 Mayıs olmak üzere 4 yarış serisi şeklinde yapılacağını kaydetti.

Bisikletseverleri yarışları izlemeye davet eden Kabakcı, " Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerin yarışacağı Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup yarışlarında ter dökecek sporculara başarılar dilerim. Emeği geçen kurumlarımıza, İl Temsilcimiz Mehmet Luzumlar'a ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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UNESCO Dünya Mirası, Ali İhsan Su, gençlik, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayseri 'Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup' dağ bisikleti yarışlarına ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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