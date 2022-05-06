Kayserigücü FK'da Emrah Çıtak dönemi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserigücü FK'da Emrah Çıtak dönemi

06.05.2022 10:48
Kayserigücü FK'da Emrah Çıtak dönemi

Kayserigücü Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi antrenör Emrah Çıtak ile anlaştı.

Kayserigücü Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi antrenör Emrah Çıtak ile anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü FK, 2022-2023 sezonu öncesi kolları sıvadı. Yeni sezon öncesi antrenör Münir Yıldırım ile yollarını ayıran sarı siyahlı kulübün yeni antrenörü belli oldu. Kayserigücü FK, son birkaç sezondur Erciyes Esen Makinaspor'da görev yapan başarılı antrenör Emrah Çıtak ile yaptığı görüşme sonrası her konuda anlaştı.

Kayserigücü Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonu BAL hedefleri doğrultusunda Teknik Direktör Emrah Çıtak ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, hocamıza başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kayserigücü FK'da Emrah Çıtak dönemi
Kayserigücü FK'da Emrah Çıtak dönemi

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları Paraşüt Şampiyonası'na 'olumsuz hava' engeli Paraşüt Şampiyonası'na 'olumsuz hava' engeli

Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserigücü FK'da Emrah Çıtak dönemi - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Bakanlığın önünde Ümit Özdağ'dan Soylu'ya yönelik dikkat çeken açıklama: İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek
11:58 Prof. Dr. Mustafa Sarı sevindiren haberi verdi: Ölen deniz süngerleri bu yıl canlanmaya başladı
10:47 Eşini başına çekiçle vurarak öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak
11:41 Annenin acımasızlığı pes dedirtti! Kızını ayağından zincirle bağladı, komşular yardım çığlıklarına koştu
11:29 Ukrayna, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalan 500 vatandaşını daha tahliye etti
11:29 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 14,90 seviyelerinde seyrediyor
11:19 Kim Kardashian'ın kaset oyunu ifşa oldu! Cinsel ilişki videosunu bilerek internete sızdırmış
10:54 Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan tutuklu sayısı artıyor: Toplamda 14 kişi demir parmaklıklar ardına yollandı
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 899 liradan işlem görüyor
11:08 Tuzla Tersanesi'ndeki bir gemide gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi: 5 işçi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 12:09:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserigücü FK'da Emrah Çıtak dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement