Kayserili sporcular Mersin'de Türkiye rekoru kırıp kürsüye çıktılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserili sporcular Mersin'de Türkiye rekoru kırıp kürsüye çıktılar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserili sporcular Mersin\'de Türkiye rekoru kırıp kürsüye çıktılar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'deki atıcılık müsabakalarında Kayserili sporcular kürsüye çıktı. 25 Metre Spor Tabanca U18'de Hale Derya Eroğlu Türkiye rekorunu yenileyerek şampiyon olurken, Para Atıcılık Türkiye Kupası'nda Kerim Yıldırım birinci, Melisa Bahar Bağ ikinci sırayı aldı.

Mersin'de düzenlenen atıcılık müsabakalarında Kayserili sporcular önemli dereceler elde etti. Hale Derya Eroğlu Türkiye rekorunu yenileyerek şampiyon olurken, Para Atıcılık Türkiye Kupası'nda da Kayserili sporcular kürsüye damga vurdu.

Kayserili atıcılık sporcuları, Mersin'de düzenlenen ulusal müsabakalarda elde ettikleri başarılarla gururlandırdı. Başarılı sporcular, antrenörleri Mehmet Avcı ve Ahmet Bayrak eşliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. 25-27 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda Hale Derya Eroğlu, 25 Metre Spor Tabanca U18 kategorisinde Türkiye rekorunu yenileyerek şampiyon oldu. Arzu Naz Yılmaz U21 kategorisinde Türkiye dördüncülüğünü elde ederken, Sena Aydın da 50 Metre 3x20 Tüfek U18 kategorisinde Türkiye dördüncüsü oldu. 27-30 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Kupası'nda ise Kayseri GSİM Spor Kulübü sporcularından Kerim Yıldırım Türkiye şampiyonu, Melisa Bahar Bağ Türkiye ikincisi oldu. Kerim Yıldırım ve Melisa Bahar Bağ'dan oluşan karışık takım Türkiye ikinciliğini kazanırken, Kerim Yıldırım, Osman Bağ ve Doğan Yıldızay'dan oluşan erkek takımı Türkiye üçüncüsü oldu.

Sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, elde edilen başarıların Kayseri sporu adına gurur verici olduğunu belirterek sporculara ve antrenörlere teşekkür etti. Kabakcı, sporculara gelecek ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar diledi.

Kaynak: İHA
Kerim YıldırımTürkiye KupasıTürkiyeMersinGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz’ın golünden sonra çıldırdı Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı
7.7 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri 7.7 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
Kerem Demirbay’dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj Kerem Demirbay'dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
11:41
Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti Herkes onu konuşuyor
Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor
11:25
Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:24
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
11:08
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
11:06
İstanbul’un en işlek yollarından biri kapanıyor Tam 12 gün sürecek
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
10:44
Çöken binada hayatını kaybeden iki kardeşin amcasından yürek yakan sözler
Çöken binada hayatını kaybeden iki kardeşin amcasından yürek yakan sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 11:57:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayserili sporcular Mersin'de Türkiye rekoru kırıp kürsüye çıktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei